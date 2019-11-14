Москва, 14 ноября, 2019, 12:05 — ИА Регнум. В 2019 году участились случаи хищения средств граждан с банковских карт с помощью Сard2Сard-платформ. Использование подобного метода социальной инженерии позволяет замести следы преступления и усложнить процесс возврата денег.

lcb Банковские карты

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О новом популярном способе обналичивания средств газете «Известия» сообщили в крупнейших российских банках. Схема работает следующим образом. Злоумышленники вбивают данные карты, с которой хотят снять деньги, и сведения «виртуального пластика», на который нужно перевести средства. После этого, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, звонят владельцу карты-отправителя и просят его назвать код подтверждения, который пришёл ему в сообщении. В результате средства оказываются на виртуальной карте типа «Яндекс.Деньги», QIWI или Webmoney.

Как заявили в ВТБ рассказали, что мошенники одинаково активно используют для вывода средств как виртуальные, так и физические карты.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о новом методе хищения денежных средств граждан, который придумали мошенники в России. Так, преступники пытаются заставить клиентов финансовых организаций установить на устройство программу удаленного доступа. Именно с её помощью злоумышленники потом могут похитить средства жертвы. Ежемесячно совершается более тысячи подобных попыток.