Москва, 14 ноября, 2019, 11:43 — ИА Регнум.

Экономика России, возможно, и не находится в состоянии рецессии, но о жизни граждан этого сказать нельзя, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 ноября, комментируя высказывания президента России об экономике страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Как сообщалось ранее, Владимир Путин заявил, что России в последние годы удалось избежать сползания экономики в рецессию и что экономика, несмотря на ряд трудностей, показывает рост, хотя и недостаточный.

«Возможно, экономика нашей страны в последние годы и «избежала рецессии», но жизнь её граждан — точно нет.

Система образования — а живой интеллект сегодня является главной производительной силой — продолжает деградировать. Мы недавно наблюдали это, в частности, по диалогу между президентом и министром образования и науки на заседании Совета по русскому языку. Разрушающие нормальное образование процессы его цифровизации и «болонизации» (читай, оболванивания) продолжаются. Противу заявленного в Конституции возрастает доля платного образования.

Результаты «реформы» системы здравоохранения явно не устраивают большинство граждан России. Качественная бесплатная медицинская помощь также становится все менее доступной.

Общественно-политические настроения в стране конфликтны и пессимистичны. По данным ВЦИОМ, в 2017 году ощущение народного единства было у 54 процентов граждан России; в этом году — у 37 процентов.

Население страны сокращается, и причины этого, как подтвердил недавний обширный опрос общественного мнения, проведённый ИА REGNUM, именно в состоянии умов населения России, в понимании скудности своих жизненных перспектив.

Это только некоторые наблюдения. Но по ним точно можно сказать, что жизнь большинства граждан России находится именно в рецессии», — отметил Михаил Демурин.