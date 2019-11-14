Москва, 14 ноября, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Московский арбитражный суд 22 ноября 2019 года начнёт рассматривать необычный иск — истцом в нём выступает Генеральная прокуратура, а ответчиком — межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора. Суть претензий заключается в несогласии истцов с одним из решений ответчика, но подробности дела пока неизвестны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Генеральная прокуратура РФ

Иск «о признании незаконным заключения от 07.11.2017 года №64-Г/3.3−27/Х-34, утверждённого распоряжением от 08.11.2017 года № 4373-р и обязании устранить допущенные нарушения» был подан 12 сентября 2019 года. Содержание самого документа не раскрывается, но Генеральная прокуратура требовала в рамках спора потребовала наложить обеспечительные меры в виде «приостановления действия заключения о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов». Ходатайство суд отклонил, указав на его нецелесообразность, так как документ был принят два года назад.

Третьими лицами в деле участвуют ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнергетики РФ и брянское ООО «Независимая испытательная строительная лаборатория «Ремстрой».

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в начале июня 2008 года для технических испытаний, исследований, анализа и сертификации. Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей, директор с 7 ноября 2019 года — Ольга Абрамова, единственный владелец — Галина Преснякова. Абрамова в Брянске владеет двумя компаниями — строительной и торговой.

2 декабря 2019 года суд также рассмотрит претензии ООО к тому же управлению Ростехнадзора. Истец требует признать «незаконными действия по проведению проверки согласно распоряжения №2282−2 от 15.07.2019 года».

Это же ООО судится с ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнергетики РФ, требуя взыскания «по государственному контракту №95.КС.44/2015 от 13 октября 2015 года долга в размере 7 827 555 рублей, неустойки в размере 695 608 рублей 72 копеек». Иск начнут рассматривать 17 января 2020 года.

Интересный факт: эта же брянская компания в сентябре 2019 года подала иск о защите деловой репутации к Федеральному казначейству РФ, потребовав взыскать компенсацию в размере 7 827 555 рублей и обязать заменить некий документ. Подробности этого спора неизвестны, так как иск был оставлен без движения из-за недочётов.