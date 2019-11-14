Bloomberg: США все же могут отказаться от торговой войны с КНР
Вашингтон, 14 ноября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. США могут отказаться от торговой войны с Китаем, если американская экономика ослабнет, заявил бывший научный сотрудник Университета Северной Каролины Карл Смит в статье для издания Bloomberg.
Что касается торговой войны, то президент США признал, что она оказала негативное влияние, отметив, что сильная экономика дала ему место для манёвра, говорится в статье.
Напомним, во вторник, 12 ноября, Трамп выступил в Экономическом клубе Нью-Йорка. Президента США напомнил аудитории о достижениях своей администрации, которая снизила налоги, провела политику дерегулирования и поддержала рост в энергетическом секторе Соединённых Штатов.
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