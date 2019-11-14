Вашингтон, 14 ноября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. США могут отказаться от торговой войны с Китаем, если американская экономика ослабнет, заявил бывший научный сотрудник Университета Северной Каролины Карл Смит в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Трамп (глава США Дональд Трамп) подтвердил то, о чём экономические обозреватели уже давно подозревали: экономика идёт по правильному, но не очень трудному пути. Теория состоит в том, что президент США будет вести торговую войну до тех пор, пока экономика остаётся сильной, и откажется от торговой войны, если экономика ослабнет», — заявил Смит.

Что касается торговой войны, то президент США признал, что она оказала негативное влияние, отметив, что сильная экономика дала ему место для манёвра, говорится в статье.

«Трамп отметил, что выдающимися экономическими показателями можно пожертвовать, поскольку статус-кво оказался неустойчивым», — добавил эксперт.

Напомним, во вторник, 12 ноября, Трамп выступил в Экономическом клубе Нью-Йорка. Президента США напомнил аудитории о достижениях своей администрации, которая снизила налоги, провела политику дерегулирования и поддержала рост в энергетическом секторе Соединённых Штатов.

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