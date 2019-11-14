Петропавловск-Камчатский, 14 ноября, 2019, 09:28 — ИА Регнум. В отдалённых сёлах на севере Камчатки заканчиваются лекарства. Их должны были завезти в четверг, 14 ноября. Но в последний момент важный груз сняли с вертолёта, чтобы загрузить водку. Водку — завезли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

confused_me Самолет

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О ситуации в редакцию ИА Кам 24 сообщили жители сел Пенжинского района Камчатки Аянка и Слаутное.

«Сейчас межсезонье. Доставки медикаментов осуществляются один раз в две недели. Мы остались без лекарств. В селе Аянка нет даже антибиотиков. Многим назначено медикаментозное лечение, но в нашем ФАПе нет лекарств совсем», — написали селяне в редакцию регионального СМИ.

По словам селян, медикаменты должны были завезти 14 ноября. Но в последний момент их сняли с борта — места не хватило.

Фрагмент письма жителей северных сел «У нас дети, им нужны прививки. У одного ребёночка низкий гемоглобин, ему два месяца, нужны лекарства, но их нет. Ждали лекарства этим рейсом, но ничего не привезли, и такое не в первый раз».

Как объяснила главврач райбольницы Пенжинского района Елена Шатрова, доставить в северную глубинку лекарства — огромная проблема. Чтобы решить её, медики вынуждены идти на различные ухищрения, тайком передавать через лётчиков, чтобы жизненно важный груз в очередной раз не сняли с борта. На вопрос журналиста — что же более важное везут в первую очередь, главврач ответила.

Главврач Пенжинской райбольницы Елена Шатрова «Водку, сигареты, хлеб. Коммерческий груз всегда в приоритете».

По данным регионального издания, проблеме доставки лекарств на север Камчатки не один год. О ней знают в минздраве региона. Но решать проблему чиновники не торопятся.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке с начала 2019 года численность населения снизилась на 2,2 тыс. человек. Люди уезжают с полуострова, смертность превышает рождаемость.