Петропавловск-Камчатский, , 05:27 — REGNUM Число жителей Камчатского края с января по 1 октября 2019 года сократилось на 2,2 тыс. человек. Снижение численности на 95,4% обусловлено миграционным оттоком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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4,6% — доля в снижении численности камчатцев за счёт смертности.

Как отмечает Камчатстат, отток населения из региона в 2019 году значительно увеличился. Среди уезжающих высок процент людей с высшим образованием.

С января по октябрь 2019 года на Камчатку на постоянное место жительства прибыло 9 699 человек, уехали из региона навсегда 11 746 человек. Это на 895 человек больше, чем годом ранее. За 9 месяцев 2019 года на Камчатке умерли 2 601 человек, родилось 2 502 ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, бегущее на запад страны население Камчатки заменяют, да и то не полностью, мигранты, преимущественно из стран Центральной Азии. Депутат Законодательной думы Камчатки Михаил Пучковский («Справедливая Россия») полагает, что идёт процесс изгнания населения с Камчатки — люди не видят перспектив для жизни в родном регионе: достойной работы нет, медицины нет, инфраструктуры и нормального жилья нет.