Благовещенск, 14 ноября, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Видео с места стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, снятое очевидцами, опубликовано в сети 14 ноября. Ролик доступен для просмотра в YouTube.

Цитата из видео на YouTube(ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ) Машины полиции и скорой помощи рядом с колледжем в Благовещенске

Один фрагмент снят из здания по соседству с колледжем. В кадре видны полицейские автомобили, карета скорой помощи и пожарная машина. Снимавшая видео женщина рассказала, что была первой, кто позвонил в экстренные службы.

Второй фрагмент сняли студенты из окна колледжа. Они наблюдали за силовиками, оцепившими здание, которые «бегали с пистолетом».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 ноября один из учащихся пришел в колледж с оружием и открыл огонь по людям. Известно об одном погибшем и троих раненых. Сам нападавший покончил с собой.

Читайте также: В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже — все подробности