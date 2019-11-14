Москва, 14 ноября, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Мошенники, крадущие деньги с банковских карт граждан России, освоили новый способ хищения с использованием онлайн-сервиса перевода денег с карты на карту (Card2Card). Об этом, как передают «Известия», рассказали 14 ноября в пресс-службе Сбербанка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

По данным пресс-службы, в 80% случаев злоумышленники, которые крадут деньги с чужой карты, используя методы социальной индустрии, переводят денежные средства на виртуальную «пластиковую карту».

Также уточняется, что для этого злоумышленник вводит в онлайн-сервисе данные карты, с которой намеревается похитить средства, и сведения о виртуальном «пластике», куда он их хочет перевести. После того как владельцу карты приходит СМС с кодом подтверждения, злоумышленники звонят ему и, представляясь сотрудником банка, пытаются узнать у него данный код. В случае если это у них получилось, деньги переводятся на виртуальные карты (такие как «Яндекс.Деньги», QIWI или Webmoney).

Кроме этого, указывается, что если в прошлом году не было зафиксировано ни одного подобного случая кражи денег, то в нынешнем такого рода кражи происходят не менее четырех раз в месяц. При этом использование для краж виртуальных «пластиковых карт» объясняется их меньшей защитой и простотой покупки на подставных лиц, что помогает преступникам заметать следы и усложняет процедуру возврата денег владельцам.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 13 ноября из данных МВД стало известно, что в России резко увеличилось число преступлений, связанных с использованием платежных карт.