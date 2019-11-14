Благовещенск, 14 ноября, 2019, 05:39 — ИА Регнум. О стрельбе в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в полицию сообщили очевидцы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ружьё

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Здание на пересечении улиц Красноармейской и Шевченко было оперативно перекрыто полицией. Очевидцы сообщают, что люди выбегают из здания колледжа без верхней одежды.

Местные паблики пишут, что стрельбу устроил студент 4 курса. Очевидцы слышали как минимум пять выстрелов. Два прозвучали в кабинете, ещё три — в коридоре. Полицию вызвала сотрудница ортопедического салона, который находится в одном здании с техникумом. Туда прибежала молодая преподавательница в шоковом состоянии и попросила вызвать полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, психологическая экспертиза в отношении подозреваемого в расстреле студентов в Керчи должна установить степень его вменяемости.