Подозреваемому в бойне в Керчи назначена психологическая экспертиза

Керчь, Крым, , 11:52 — REGNUM Посмертную психолого-психиатрическую экспертизу назначили подозреваемому в нападении на колледж в Керчи Владиславу Рослякову. Об этом 18 октября сообщила пресс-службе СКР.

«Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову», — говорится в сообщении.

В следственных органах также уточнили: официальное число погибших — 20 человек, в том числе и сам подозреваемый в массовом убийстве, все опознаны.

Следователи провели обыски по месту жительства Рослякова и его матери, также проведен допрос директора колледжа, преподавателей, потерпевших.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в колледже в Керчи в результате расстрела и взрыва погибли 20 человек. СКР считает, что нападение совершил один человек — студент этого колледжа. Завтра, 19 октября, в Керчи состоится прощание с погибшими.

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