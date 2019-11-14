Хабаровск, 14 ноября, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Мать троих детей в посёлке Пивань Комсомольского района в Хабаровском крае Мария Бурносова до сих пор не может получить обещанные краевыми властями компенсационные выплаты за уничтоженный амурским паводком огород. Огород был единственным источником пропитания для бедной многодетной семьи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В отчаянии женщина обратилась в региональное ИА ДВ-Новости.

Мария, прочитав в СМИ заверения властей региона о том, что всем будут выплачены компенсации за погибший урожай, написала заявление на получение выплат, но получить деньги не может до сих пор. Её детям нечего есть.

От жителей Пивани много сообщений в Instagram, который, как уверяют власти региона, они мониторят постоянно.

«Опубликуйте, пожалуйста, вопрос к губернатору С. И. Фургалу. Когда люди, потерявшие урожай в связи с наводнением, получат выплаты? Нас уже второй месяц кормят обещаниями, но денег мы так и не видим», — написали жители Пивани 6 ноября 2019 года.

Глава Комсомольского района Александр Коломыцев утверждает, что деньги в сумме 550 тыс. рублей в его муниципалитете выплачены 11 пострадавшим. Но за потерю урожая денег вообще пока никто не получал — денег в бюджете просто нет.

По поводу выплат за погибший урожай он сообщил, что ждёт поступлений от правительства края.

В правительстве края сообщили, что компенсации за потерю урожая из федерального бюджета не предусмотрены. За потерю имущества выплаты получили 26,3 тыс. человек. В правительстве края также признали, что обещали выплаты за утерянный урожай, но потом решили, что эти выплаты возьмут на себя муниципалитеты. А у муниципалитетов, как выяснилось, денег нет, и они ждут выплат от правительства края.

Выяснить ситуацию по семье Марии Бурносовой из Пивани поручено министерству социальной защиты региона. Но в Пивани не одна Мария оказалась в бедственном положении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2019 года правительство Хабаровского края на своём сайте сообщило, что владельцы садово-огородных хозяйств получат компенсации за погибший от амурского паводка урожай.