Нижний Новгород, 14 ноября, 2019, 04:06 — ИА Регнум. Жители Самарской и Нижегородской областей организовали в Нижнем Новгороде крупный подпольный цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Вся банда новоявленных бизнесменов, помимо самого создателя, на сегодня осуждена. Двое фигурантов получили по 3,4 года и 3,6 года колонии общего режима, но приговор еще может быть обжалован. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре.

45.мвд.рф Конфискованный алкоголь

По данным следствия, нижегородец в 2017 году создал группу, в задачи которой входило производство алкоголя. При этом на продукцию и деятельность никаких разрешительных документов он не имел. Для «бизнеса» он привлёк двоих жителей Самарской области. Преступная группа с июля 2017 по март 2018 года успела произвести более 69 тыс. бутылок алкоголя без маркировок на сумму более 14 млн рублей. Розлив фальсификата происходил в нежилом помещении, куда были поставлены техника, материалы, тара и сырьё. Во время оперативных действий в цеху было изъято более 46 тыс. литров этилового спирта.

Материальный ущерб правообладателям, чьи данные указывались на подделках, оценивается более 57 млн рублей.

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода по трём статьям уголовного кодекса осудил двоих фигурантов, а дело организатора выделено в отдельное производство.

Напомним, ранее в Дзержинске ликвидировали подпольный цех, где разливали алкоголь под видом известных брендов водки. Во время операции была изъята крупная партия спиртосодержащей жидкости, в том числе более 7,5 тыс. бутылок «водки» с разными наименованиями.