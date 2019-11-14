Новосибирск, 14 ноября, 2019, 03:55 — ИА Регнум. Мэрия Новосибирска подала иск о банкротстве в отношении компании «Днепр». Строительная фирма взяла в аренду участок по улице Большевистской (более 22 тыс. кв. м в) под возведение торгового комплекса с выставочным центром. Исковые требования городской администрации — 12,1 млн рублей, сообщает «РБК Новосибирск».Земельный участок был переданорганизации по договору аренды в октябре 2014 года, в 2017 году договор был продлён на неопределенный срок. На начало ноября 2019 года задолженность по арендной плате составила 18 млн рублей.

Банкротство

Издание со ссылкой на свой источник информации пишет, «что были компании, заинтересованные в освоении участка», но с учётом стоимости уступки права аренды (70 млн рублей) и необходимости проведения гидрологических работ, он не вызвал интереса у участников рынка.