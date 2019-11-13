Вашингтон, 14 ноября, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Распечатка первого разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским будет опубликована 14 ноября. Об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам американского президента, после этой публикации все те, кто с ней ознакомятся, смогут составить собственное представление о разговоре.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября Дональд Трамп пообещал обнародовать стенограмму своей апрельской беседы с Владимиром Зеленским.