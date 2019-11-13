Глава внутренней службы ФСИН Ростовской области арестован судом
Ростов-на-Дону, 13 ноября, 2019, 22:07 — ИА Регнум. На два месяца арестован начальник внутренней службы ФСИН Ростовской области Муслим Даххаев, сообщили 13 ноября в суде Ростова-на-Дону.
Владимир Чичилимов ИА Красная Весна
Арест
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Даххаев был задержан 13 ноября по подозрению в коррупции и разглашении гостайны. Также задержаны его заместители.
В офисе главного управления ФСИН по Ростовской области 13 ноября прошли обыски.