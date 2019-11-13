Мехико, 13 ноября, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор заявил, что он готов встретиться с бывшим главой Боливии Эво Моралесом, получившим в Мексике убежище. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Fuente.presidencia.gob.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Во время пресс-конференции Лопес Обрадор подчеркнул, что в первую очередь необходимо дать Моралесу «время и свободу», чтобы он почувствовал себя в Мексике как дома.

Особенно глава Мексики отметил экономические успехи, которых Боливия достигла благодаря реформам Моралеса: ежегодный прирост ВВП минимум на 4%, сокращение нищеты в два раза.

«Если бы меня попросили пообщаться с другим человеком, я бы сказал «нет»; но с Эво, если удастся установить с ним связь, если это будет необходимо, я пообщаюсь однозначно», — приводит агентство слова президента.

Точное местонахождение политика в изгнании Лопес Обрадор предпочёл не уточнять «по соображениям безопасности».