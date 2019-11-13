Роли, США, 13 ноября, 2019, 21:29 — ИА Регнум. Три коровы из американского штата Северная Каролина были обнаружены на Внешних отмелях — узкой полосе островов вдоль побережья штата. Об этом 13 ноября сообщает местная газета Charlotte Observer.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Коровы

Коров обнаружили сотрудники национального парка, расположенного на мысе Лукаут. Первое животное было замечено через месяц после урагана, ещё двух коров нашли в последние две недели.

Сотрудники парка предполагают, что ураган «Дориант» мог создать волну, которая затопила прибрежную зону и унесла коров на острова. Специалисты предполагают, что животные могли самостоятельно проплыть до восьми километров.

В настоящее время готовится операция по возврату коров на материк. Животным дадут успокоительное и увезут с островов на специальном судне.

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