Санкт-Петербург, 13 ноября, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Комплекс исторических зданий Конюшенного ведомства в Петербурга может стать не только уникальным культурным пространством, но и крупным штабом по координации туристических потоков в историческом центре Северной столицы. Об этом сообщает 13 ноября пресс-служба УК «СТАРТ Девелопмент» со ссылкой на автора концепции реновации архитектурного памятника, главы STUDIO MISHIN Сергей Мишин.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание конюшенного ведомства

По словам архитектора, УК «СТАРТ Девелопмент» привлек к доработке своей концепции экспертов петербургского отделения ВООПИиК, которые представили свои предложения по работе с подземным пространством и функциональному зонированию здания ведомства. Кроме того к разработке концепции привлечена и международная консалтинговая компания Colliers International, которая будет отвечать за детализацию технико-экономической модели реновации комплекса.

В свою очередь в городском комитете по развитию туризма отметили, что в последнее время возрос интерес к деловому туризму, город нуждается в дополнительных конгрессно-выставочных пространствах.

«Комплекс зданий Конюшенного ведомства может стать местом для размещения конгрессно-выставочного центра, где могли бы проходить деловые мероприятия с участием до 3 тысяч человек, а также для гостиницы уровня 4 или 5 звезд, соответствующей мировым стандартам качества обслуживания. Кроме того, возможно размещения в стенах ведомства офиса СПБ ГБУ «Городской туристско-информационное бюро», — отметили в пресс-службе.

Добавим, что инвестор предложил Смольному реализовать проект создания музея современного искусства, задействовав весь комплекс зданий Конюшенного ведомства общей площадью 22 тысяч квадратных метров, в том числе бывшего Конюшенного двора и Конюшенного музея, находящихся на другой стороне одноименной площади.

Согласно концепции, разработанной архитектором Сергеем Мишиным, в этих помещениях расположатся общественные пространства и коммерция — магазины, рестораны, конференц-холл. В самом ведомстве, помимо музейных помещений должен расположиться атриум, образовательный центр с лекционным залом, медиатека, кафе и коммерческие помещения.