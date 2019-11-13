Тбилиси, 13 ноября, 2019, 18:07 — ИА Регнум. 13 ноября в заседании Совета национальной безопасности Грузии премьер-министр Георгий Гахария назначил секретарем Совета Левана Изория. Об этом сообщается на сайте администрации правительства.

Совбез

Новый секретарь получил первое поручение — разработка новых концептуальных документов национального уровня в сфере обороны, то есть концепции национальной безопасности и документа оценки угроз.

Ранее секретарем Совбеза был сам премьер-министр Георгий Гахария.

Леван Изория возглавляет службу разведки Грузии с сентября 2019 года. Ранее с 2016 года Изория занимал пост министра обороны.