Канберра, 8 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Локдауны в Австралии давно прекратились, вакцины от коронавируса сейчас широко доступны, но COVID-19, похоже, никуда не денется из статистики просто так. Фактически, новые данные, представленные Институтом актуариев, показывают, что заболевание стало третьей самой распространенной причиной смерти Австралии за финансовый год, завершившийся в июле 2022 года. Об этом 8 августа сообщил телеканал NineNews.

Австралия

Согласно статистике, что число смертей от COVID-19 в Австралии достигло 7100 за первые семь месяцев финансового года. Только болезни сердца и деменция нанесли больший урон населению Австралии.

COVID-19 даже превысил смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

В Институте актуариев отметили, что коронавирус является главной причиной избыточной смертности в Австралии за 2021 финансовый год.