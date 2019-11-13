Москва, 13 ноября, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Украина может рассчитывать на приход иностранных инвесторов только в том случае, если добьется стабильности, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 13 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«В случае отмены моратория на продажу земли на Украину пошли бы деньги (украинские чернозёмы — это привлекательный актив), если бы была стабильность, — сказал Юсин. — Она (Украина — прим. ИА REGNUM) абсолютно не ассоциируется со стабильностью. Именно в этом проблема. Можно ли надеяться на то, что придут иностранные корпорации?»

Эксперт пояснил, что российские корпорации на Украину точно не придут, так как понимают, что могут в любой момент лишиться там своей собственности по политическим мотивам. Что касается западного бизнеса, то он не рискнёт вкладываться в украинскую экономику, поскольку ситуация в стране очень непредсказуемая.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли. Протестующие против законопроекта устроили минипредставление: они привезли под окна Рады мертвую свинью, которую положили в гроб и собираются похоронить у киевской площади Конституции.