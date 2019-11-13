Симферополь, 13 ноября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Главное достижение российского Крыма — мир и спокойствие граждан, которые живут в республике. Об этом 13 ноября на встрече с иностранными журналистами в Симферополе заявил глава РК Сергей Аксёнов.

Rk.gov.ru Крымские и российские флаги

«Наша республика последние пять лет, после воссоединения с Россией, развивается. У нас много успехов, есть недоработки, но, тем не менее, мы движемся вперёд. Главное достижение, конечно, это мир и спокойствие граждан, которые живут в республике», — подчеркнул Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Крым прибыла большая делегация журналистов из Италии, Великобритании, Франции, Португалии, Словакии, Сербии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, ЮАР, Конго, Кении и других стран.