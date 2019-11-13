Новосибирск, 13 ноября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области в октябре 2019 выросли потребительские цены на газовое моторное топливо — на 3,7%; на дизельное топливо — на 1,9%; на автомобильный бензин марки АИ-98 — на 0,1% (по сравнению с сентябрем 2019 года). В тоже время цены на автомобильный бензин марки АИ-92 снизились на 0,2%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Novosibstat.gks.ru Скриншот с сайта Новосибирскстата

«Второй раз за 2019 год (первый раз в июле 2019 года) Новосибирская область стала лидером по доступности газового моторного топлива», — отмечает региональный орган статистики.

Так, газовое моторное топливо на конец октября 2019 года стоило 17,07 рублей за литр, бензин марки АИ-92 — 41,13 рублей за литр, АИ-95 — 44,32 рублей за литр, АИ-98 — 49,84 рублей за литр, дизельное топливо — 47,85 рублей за литр.