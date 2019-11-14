С начала ноября 2019 года ряд регионов Центра и Северо-Запада России оказались в эпицентре небывалого для этого времени года паводка. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Новгородской области, в нескольких районах Вологодской области, в городе Солигалич Костромской области. Угроза подтоплений возникала в Тверской, Псковской и Ленинградской областях. С нескольких подтопленных территорий вода ушла, но полноводные реки, дожди и аномально тёплая температура, из-за которой тает выпавший ранее снег, несут угрозу нового наводнения. Как в регионах готовятся к повторному удару стихии, как ликвидируют последствия и что делать пострадавшим — в трансляции ИА REGNUM.

Mchs.gov.ru Паводок

12:09 13.11.2019 ГУ МЧС России по Костромской области утром 13 ноября выпустило оперативное предупреждение о резком росте уровня воды в реках и угрозе повторного подтопления мостов и территорий. Читайте также: В Костромской области МЧС предупредило об угрозе повторного подтопления

12:10 13.11.2019 В Новгородской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших от паводка 4−6 ноября 11 районах области вода спадает, но существует новая угроза подтоплений в Старорусском, Чудовском, Новгородском районах и в Великом Новгороде.

12:15 13.11.2019 В реке Кострома у населённого пункта Гнездиково в Солигаличском районе уровень воды за сутки вырос на 83 см и составляет 272 см. «При сохранении отрицательной динамики роста уровня воды в ближайшие 1−2 суток на реке Кострома возможно повторное подтопление низководного моста вблизи населённого пункта Дятлово Солигаличского района», — предупреждает ГУ МЧС по региону.

12:18 13.11.2019 Уровень воды в реке Нея у одноименного населённого пункта в Нейском районе Костромской области за сутки вырос на 118 см и составляет 192 см. «При сохранении отрицательной динамики роста уровня воды в ближайшие 1−2 суток на реке Нея возможно повторное подтопление пяти приусадебных участков», — отмечают в региональном управлении МЧС.

12:20 13.11.2019 Паводок в ноябре 2019 года ГУ МЧС России по Костромской области

12:21 13.11.2019 За ночь с 12 на 13 ноября уровень воды в реке Вологда в административном центре Вологодской области поднялся на 4 см. Это произошло несмотря на незначительное количество осадков. «По мнению экспертов, на уровень воды в реке влияет тающий снег», — сообщает портал «Вологда.рф».

12:22 13.11.2019 Паводок в Вологде [Вологда.рф]

12:33 13.11.2019 В Новгородской области, по данным регионального управления МЧС на 12:00 сегодняшнего дня, 13 ноября, остаются подтопленными 30 населённых пунктов в девяти районах. Подтоплены четыре жилых дома, в которых проживают десять человек, а также 539 приусадебных участков. В регионе остаются повреждёнными 22 участка дорог и семь переправ — это низкоуровневые деревянные мосты. Читайте также: В Новгородской области остаются подтопленными 30 населённых пунктов

12:38 13.11.2019 В Костромской области в связи с теплой погодой и осадками ожидается вторая волна осеннего паводка, сообщили 13 ноября в областной администрации. Уже зафиксирован подъем воды в Солигаличе, через сутки уровень воды снова может поднятьcя и в Буе, сообщил директор департамента региональной безопасности Александр Белозеров. Замер воды в реках ведется каждые два часа. Одновременно идет подворовой обход населения, чьи дома находятся в зоне подтопления. Жителей предупреждают о второй волне паводка, интересуются о необходимости эвакуации. «В настоящее время режим ЧС введен в Солигаличе, решается вопрос о введении ЧС в Парфеньево, Нее, а также в Костромском районе», — отметили в пресс-службе губернатора Костромской области.

13:03 13.11.2019 Заместитель начальника новгородского Гидрометеоцентра Валерий Прокопенко заявил, что погода сохраняется дождливой, но осадки ослабнут после 13−14 ноября. Читайте подробнее: Синоптики: осадки в Новгородской области ослабнут после 13−14 ноября

13:43 13.11.2019 Между тем в Новгородской области сохраняются высокие уровни воды в реках. В некоторых вода прибывает. «В ближайшие дни продолжится рост уровней воды с дальнейшей стабилизацией на озере Ильмень и реке Волхов. На всех остальных реках области ожидается стабилизация и понижение уровней воды», — сообщили в ГУ МЧС России по Новгородской области. На реке Холова в посёлке Крестцы и реке Уверь в деревне Меглецы продолжают сохраняться уровни воды, достигшие критической отметки.

13:44 13.11.2019 По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, с 6 по 12 ноября на территории региона количество выпавших осадков превысило климатическую норму за ноябрь и составило от 42 до 77 мм (при норме 49−66 мм). В реках Ловать, Уверь и Шелонь уровень воды повысился на 0,52−1,06 метра. В реке Волхов вода поднялась на метр и более, горизонт озера Ильмень повысился на 1,14 метра.

13:50 13.11.2019 Просушка домов после паводка в Новгородской области ГУ МЧС России по Новгородской области

14:04 13.11.2019 В Вологде в зону подтопления попали 723 дачных участка. Представители садоводческих товариществ (СНТ) обследуют пострадавшие территории вместе с комиссиями по оценке ущерба. Комиссии работают второй день. «В первый день работы комиссии мы сталкивались с тем, что во многих домах нет собственников, и комиссия оставляла информационные листовки. В дальнейшем специалисты будут выходить на территории только по договоренности с руководителями СНТ. Председатели помогут найти людей, жилье которых пострадало от паводка, а также сообщат количество прописанных», — прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

14:05 13.11.2019 По итогам работы комиссии для жителей Вологды, которые прописаны в пострадавших от паводка домах и не имеют другого жилья, будет назначена выплата. До 50 тыс. рублей на человека получат семьи при частичной утрате имущества, до 100 тыс. рублей — при полной. На дополнительную материальную помощь могут рассчитывать малоимущие и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

14:08 13.11.2019 При этом в Новгородской области пострадавшим от паводка жителям пока пообещали существенно меньшие суммы компенсации: до 11 тыс. рублей. На эти выплаты могут рассчитывать инвалиды, пенсионеры и семьи с несовершеннолетними детьми. Среди пострадавших от паводка жителей Новгородской области — 37 инвалидов, 137 пенсионеров, подсчитали в региональном министерстве соцзащиты. Подробнее об этом: Пострадавшим от паводка новгородцам пообещали до 11 тыс. рублей компенсации

14:09 13.11.2019 В Вологде на 12:00 13 ноября уровень воды в реке Вологда составлял 110,61 метра по Балтийской системе. До критического уровня (112,2 метра) остается «резерв» больше полутора метров. Обильных осадков синоптики не прогнозируют, поэтому, скорее всего, второй волны паводка не произойдет, сообщает портал «Вологда.рф».

14:34 13.11.2019 14 ноября 2019 года в Костромской области прогнозируется переменная облачность, местами небольшие осадки, слабый гололед, ночью и утром местами туман. Ветер южный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью — 3.+2°, днем — 1.+4°. Особое внимание обращено на Чухломский, Буйский, Макрьевский, Нейский и Солигаличкий районы, где сохраняется опасность второй волны подтоплений.

14:35 13.11.2019 Осенний паводок 2019 года в Костромской области ГУ МЧС России по Костромской области

14:38 13.11.2019 В Новгородской области паводок причинил ущерб и учреждениям системы образования региона — по предварительной оценке, на 40 млн рублей. Пострадали учреждения в Крестецком и Старорусском районах.

14:40 13.11.2019 Детский сад в Крестцах Новгородской области в дни наводнения 6−8 ноября 2019 года [vk.com/grkrestcy]

15:23 13.11.2019 В городе Старая Русса Новгородской области уровень воды в реке Полисть на 12 ноября составлял 457 см. Ожидается, что к 14 ноября уровень воды в Полисти достигнет опасной отметки, которая составляет 490 см.

15:25 13.11.2019 Потоп в Старой Руссе 8 ноября 2019 года [Администрация Старорусского района]

15:39 13.11.2019 Жители Вологодской области, чьё имущество и жильё пострадали от подтоплений, смогут подать заявления об ущербе в соответствующие инстанции, после чего данные заявления будут рассмотрены комиссией по оценке ущерба. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». "В Вологодском районе уже работает комиссии по оценке ущерба. Заявления пострадавших от подтопления можно подать в администрации района и через любое отделение МФЦ», — отметил Кувшинников. Читайте также: Пострадавшие от подтопления смогут подать заявления об ущербе — Кувшинников

15:44 13.11.2019 Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников инспектирует территории, пострадавшие от паводков. Фото: пресс-служба губернатора Вологодской области.

16:18 13.11.2019 Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что пострадавшим от паводка жителям региона помогают не только власти, но и волонтёры. «Людям помогают и власти, и добровольцы. Заявки от пострадавших во время паводка принимают ребята в группе «ВКонтакте» «Молодежный парламент Вологодского района», — написал Кувшинников в своём Twitter.

17:30 13.11.2019 Общероссийский народный фронт подготовил к отправке первую партию гуманитарной помощи для жителей Новгородской области, которые пострадали от паводков. Как отметили в ОНФ, неравнодушные жители собрали для гумпомощи крупу, хлеб, макаронные изделия, консервы, чай и воду, а также детские вещи и предметы первой необходимости, а некоторые даже передали мешки с картошкой.

17:36 13.11.2019 Костромская область по-прежнему находится под угрозой новой волны паводков. Как сообщает пресс-служба губернатора, угроза еще одной паводковой волны появилась из-за пришедшего в регион потепления и обильных осадков. Отмечается, что уровень воды поднялся в реках Кострома и Нея, а в Солигаличе сохраняется режим ЧС. Ведётся также обход жителей, чьи дома расположены непосредственно в радиусе подтопления. Замеры уровня воды берутся каждые два часа.

17:38 13.11.2019 В Новгородской области после паводка были обнаружены разрушения на 62 участках дорог. Об этом сообщил министр транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области Станислав Шульцев. По его словам, к 12 ноября на 39 участках было восстановлено движение транспорта, на семи установлены предупреждающие знаки. Об этом: В Новгородской области паводок разрушил 62 участка дорог

18:05 13.11.2019 Режимы ЧС и повышенной готовности сохранятся в 17 районах Вологодской области минимум до понедельника, 18 ноября. «Через несколько дней наступают сильные морозы, мы уходим в зиму с очень высокими уровнями воды в реках восточных и центральных районов области. Это может спровоцировать экстремальное подтопление весной», — заявил губернатор Олег Кувшинников. Читайте также: Режим ЧС сохранится на Вологодчине до 18 ноября

19:11 13.11.2019 В Хвойнинском районе Новгородской области остаются подтопленными семь населённых пунктов. В воде — 265 придомовых территорий. Больше всего пострадал районный центр — посёлок Хвойная, где затопило 25 улиц, 251 придомовую территорию и один жилой дом на улице Первомайской. Как сообщается на сайте районной администрации, днём 13 ноября был зафиксирован спад уровня воды в реке Песь.

19:13 13.11.2019 В посёлке Крестцы Новгородской области сегодня, 13 ноября, из затопленных подвалов и дворов было откачано 200 тонн воды, сообщает ГУ МЧС России по региону.

20:05 13.11.2019 Пострадавшие в результате паводка в Иркутской области получили социальные выплаты в размере 13 млрд рублей, из которых 11 млрд являются средствами федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. «Социальные выплаты на 13 млрд рублей получили пострадавшие в результате наводнения в Иркутской области, большая сумма была направлена на приобретение жилья пострадавшим», — цитирует пресс-служба региона министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

20:20 13.11.2019 Новгородское региональное отделение партии «Единая Россия» планирует помочь жителям региона, пострадавшим от подтоплений, предметами первой необходимости — продовольствием и дровами. Секретарь регионального отделения партии Михаил Галахов сообщил о том, чтов региональном отделении «Единой России» формируются списки пострадавших, которым будет оказана помощь. Партийцы Крестецкого, Демянского и Валдайского районов работают на местах и участвуют в обследовании подтопленных домов. Читайте также: «Единая Россия» поможет пострадавшим от паводка дровами и продовольствием

20:31 13.11.2019 Спасатели Невского спасательного центра в Крестцах ГУ МЧС России по Новгородской области

20:37 13.11.2019 По данным на 19:00 13 ноября в Новгородской области остаются подтопленными 29 населённых пунктов в девяти районах, четыре жилых дома, в которых проживают 10 человек, 537 приусадебных участков. Повреждено 24 участка дорог и семь мостов. Ликвидацией последствий паводка заняты 500 человек и 189 единиц техники.

20:41 13.11.2019 Крестцы. Новгородская область. Восстановительные работы ГУ МЧС России по Новгородской области

21:35 13.11.2019 Старая Русса. Новгородская область. Вода в реке Полисть прибывает [цитата из группы в соцсети «ВКонтакте» vk.com/gazeta_russa]

22:39 13.11.2019 Часть неукреплённых берегов реки Вологда в административном центре Вологодской области обрушилась после наводнения, сообщает портал «Вологда.рф».

22:42 13.11.2019 Случаев оползания берегов в Вологде было несколько. В районе Лукьяново в реку «сползли» теплица и сарай [Вологда.рф]

22:47 13.11.2019 МЧС России прогнозирует на завтра, 14 ноября, подтопления в двух регионах РФ — Новгородской и Костромской областях.

22:51 13.11.2019 В городе Солигалич Костромской области специалисты МЧС проверили колодцы с питьевой водой, в которые попали паводковые воды — использовать их стало небезопасно. Сегодня, 13 ноября, колодцы очистили и организовали работы по их дезинфекции. Всего таких опасных колодцев было семь.

22:54 13.11.2019 Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Костромской области Юрий Бобин сегодня, 13 ноября, в Солигаличе посетил детский сад №1, который пострадал во время паводка. Во время пика подтопления на территории детсада и в пищеблоке была вода. Сейчас здание закрыто, помещения просушены. Ожидается заключение санитарно-эпидемиологических служб о безопасности пребывания там детей.

23:00 13.11.2019 В Солигаличе Костромской области по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации.

23:12 13.11.2019 Газета «Старая Русса» рассказывает историю, как в паводок в деревне Малые Горбы, где протекает река Редья, людям понадобилась помощь спасателей для того, чтобы попасть на кладбище — речка разделяет деревню и погост, а «большая вода» затопила единственный пешеходный мост. Спасатели расчистили русло реки от поваленных деревьев, натянули страховочный трос и на лодке перевезли на кладбище всех участников процессии, а также гроб с телом покойной. Администрация Медниковского сельского поселения Старорусского района выражает благодарность руководителю ФГКУ «3 отряд ФПО по Новгородской области» Федорову Сергею Борисовичу, сотрудникам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новгородской области» старшему государственному инспектору Кондратьеву Алексею Олеговичу и государственному инспектору Курочкину Андрею Сергеевичу за помощь в этой ситуации.

23:26 13.11.2019 Управление Роспотребнадзора по Новгородской области проводят горячую линию для жителей пострадавших от паводка населённых пунктов по вопросам обеспечения качественной питьевой водой, о проведении дезинфекционных мероприятий колодцев, выгребных ям, надворных туалетов, помещений и территорий после схода воды, о безопасности пищевой продукции, о вакцинации, о требованиях к пунктам временного размещения. Номера телефонов, по которым можно звонить до 29 ноября, опубликованы на сайте ведомства.

23:59 13.11.2019 Газета «Новгородские ведомости» в номере от 13 ноября задаётся вопросом, в чём причины небывалого для Новгородской области осеннего наводнения. «Помимо расчистки русел рек, необходимо окашивать и заросшие высокой травой берега. За годы немало увядшей осенью травы попало в воду, со временем она превратилась в ил, и вот результат — пропускная способность русла сократилась. Есть и другое мнение: необходимо делать самые обычные канавы на улицах. Кстати, на улице Черняховского в Демянске, по которой вместе с чиновниками, журналистами и местными жителями прошёлся после спада воды и Евгений Зиничев, мы таких канав не заметили. Ещё одной причиной подтоплений на отдельных участках явилось многолетнее повышение уровня проезжей части. За годы ремонтных работ дорожники положили на улице один за другим новые слои асфальта, и автоматически прилегающие к дороге дворы и участки оказались ниже».

00:05 Ликвидация последствий паводка в Новгородской области ГУ МЧС России по Новгородской области

04:27 Мать троих детей в посёлке Пивань Комсомольского района в Хабаровском крае Мария Бурносова до сих пор не может получить обещанные краевыми властями компенсационные выплаты за уничтоженный амурским паводком огород. Огород был единственным источником пропитания для бедной многодетной семьи. Об этом: Семья с тремя детьми, пострадавшая от паводка, голодает в Хабаровском крае

07:49 По данным Гидрометцентра России и Центра «Антистихия» 14 ноября 2019 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта в ДФО на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области. Источник ЧС — мокрый снег, ветер до 17−22 м/с, местами порывы до 25−27 м/с, на побережье Хабаровского края 23−28 м/с. (МЧС России)

09:07 На Камчатке другая угроза. Экстренное сообщение Гидрометцентра России: 15−17 ноября в горах Усть-Большерецкого, Елизовского (бассейна р. Паратунка), в том числе на территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского, Быстринского, Соболевского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский лавиноопасно.

09:48 В Самаре на берегу Волги зафиксирован высокий уровень воды. Об этом сообщает «Речфлот-63». Уровень воды в Волге достигает весенних показателей. Очевидцы предполагают, что уровень воды в реке поднялся из-за сброса воды к зиме гидросооружениями. Некоторые предполагают, что это вызвано большим притоком в верховьях.

09:59 Река Волга

10:25 По данным ГУ МЧС России по Вологодской области, подтопленных населённых пунктов на территории региона нет. Оставался подтопленным один участок дороги местного значения к населённому пункту Приворот Чагодощенского района (там проживают семь человек), их жизнеобеспечение не нарушено.Отмечается незначительное повышение уровней воды на реках западных и центральных районов. Достижения опасных отметок не ожидается, на ближайшие трое суток сильных осадков не прогнозируется.

10:31 В Костромской области, по состоянию на 10:00 14 ноября, подтопленных домов и приусадебных участков на территории региона нет. Остается подтопленным один низководный мост у деревни Панкратово Чухломского района — там открыта лодочная переправа. В населённых пунктах, ранее подвергшихся подтоплению, устраняются последствия, организован регулярный мониторинг уровня воды в водоемах.

11:44 В Новгородской области спустя неделю после пика паводка остаются подтопленными 29 населённых пунктов в девяти районах. По данным на утро 14 ноября вода стоит ещё в четырёх жилых домах, в которых проживают десять человек. Подтоплены 547 приусадебных участков. Повреждено 20 участков дорог и семь мостов. Читайте подробнее: В Новгородской области подтоплены дома и участки в 29 населённых пунктах

12:27 Устранение последствий паводка в Солигаличском районе [44.mchs.gov.ru]