Ханкайский район, Приморский край, 13 ноября, 2019, 06:55 — ИА Регнум. Конфликтный гималайский медведь был изъят из естественной среды обитания и перемещён в реабилитационный центр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Медведь

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Повадившегося пугать жителей посёлка Камень-Рыболов Ханкайского района гималайского медведя специалисты охотнадзора совместно с центром «Тигр» изловили и доставили в центр реабилитации диких животных, расположенный в селе Алексеевка.

Как рассказал директор департамента охотнадзора Дмитрий Панкратов, медведь пройдёт обследование, угрозы для его жизни нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Лазовском районе спасатели обнаружили тело пропавшего жителя села Преображение, который ушёл в лес и не вернулся. По характеру телесных повреждений, скорее всего, мужчина погиб при встрече с хищным животным.