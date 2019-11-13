Владивосток, , 02:29 — REGNUM В Лазовском районе Приморского края спасатели обнаружили в лесу тело пропавшего мужчины, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мужчина ушёл в лес 8 ноября и не вернулся. 9 ноября на его поиски направился отряд спасателей и волонтёры, которые обследовали несколько десятков километров в районе сопки «Круглая» неподалёку от населённого пункта Преображение.

Во вторник, 12 ноября в лесном массиве было обнаружено тело пропавшего мужчины. Судя по характеру телесных повреждений и окружающей обстановки, на него напал крупный хищник — медведь или тигр. Спасатели вынесли тело погибшего к дороге, где его забрали сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина 1955 года рождения, являясь опытным таёжником, бесследно пропал в Лазовском районе Приморья, на его поиски, совместно со спасателями выдвинулись волонтёры.