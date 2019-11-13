Вашингтон, 13 ноября, 2019, 06:34 — ИА Регнум. Соединенные Штаты предлагали свою помощь Мексике в транспортировке ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса на мексиканскую территорию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации.

Presidencia.gob.bo Эво Моралес

«Мексика оповестила США о намерениях предоставить Моралесу убежище, и мы предложили помощь в транспортировке», — заявил он.

При этом источник подчеркнул, что уход Моралеса с поста главы Боливии является «позитивным шагом» к урегулированию ситуации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября ушедшей в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, которая согласилась предоставить ему политическое убежище. 12 ноября полномочия временного президента приняла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов боливийского парламента Жанин Аньес.