Москва, 13 ноября, 2019, 06:27 — ИА Регнум. Согласно судебной практики, срок по статье «Причинение смерти по неосторожности», полученный Ольгой Алисовой (женщиной, сбившей «пьяного» мальчика в Балашихе, прим. ИА REGNUM), был достаточно значимой мерой — три года в колонии-поселении и огромный штраф за моральный вред, считает председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко», специалист по семейному праву, телеведущая Виктория Данильченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM известие о том, что женщина вышла на свободу, она также отметила:

Дарья Антонова ИА REGNUM В СИЗО

«Алисова отбыла весь срок, учитывая время, проведённое в СИЗО, которое засчитывается как один к двум. В 2017 году эта история потрясла всю страну. На тот момент я и мои коллеги взялись за это дело абсолютно бескорыстно.

Если же говорить о морально-этической стороне дела, то, на мой взгляд, вне зависимости от того, что происходит у тебя внутри, какие у тебя убеждения, — есть человеческая жизнь, ты сама мать, у тебя у самой есть дети. Поэтому мне до сих пор не понятно, как можно было в последнем слове не извиниться, не принести соболезнования семье, а лишь сказать, что в соответствии с конституцией РФ за детьми должны следить их родители и люди старшего возраста».

Как уже сообщалоИА REGNUM, в апреле 2017 года Алисова, будучи за рулём своего автомобиля, на скорости не менее 20 километров в час смертельно травмировала шестилетнего мальчика. Это дело получило широкий резонанс после того, как выяснилось, что первичная судебно-медицинская экспертиза выявила в крови убитого ребёнка алкоголь в большой дозе — 2,7 промиле. Позднее выяснилось, что образец крови погибшего был взят с нарушениями.

Сама Алисова получила три года лишения свободы в колонии-поселении. Два раза она подавала на условно-досрочное освобождение, но оба раза получила отказ.

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