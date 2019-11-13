Якутск, 13 ноября, 2019, 06:09 — ИА Регнум. Работающее население Якутии зарплату за декабрь может получить со значительными задержками — к концу января, если не в феврале 2020 года. Есть риск бюджетникам остаться без премий и различных стимулирующих выплат. Ситуацию с выплатами заработных плат прокомментировал политолог Сергей Витте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет денег

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«Всё дело в том, что многие проблемы в экономике республики, в частности в градообразующих предприятиях, решались методом «тришкина кафтана» и ручным способом, то есть без системного подхода. Убытки закрывались кредитами, из-за чего росла долговая нагрузка, принимались необдуманные управленческие решения», — считает эксперт.

Политолог приводит аргументы: долги коммунальщиков в 1,5−2 млрд рублей, на погашение которых нет средств в бюджете Якутии с дефицитом в 10 млрд рублей, также есть долги по зарплате в санатории «Якуткурорт», в муниципальных учреждениях. Есть проблемы в здравоохранении, у малого бизнеса, который говорит об отсутствии «живых» денег в обороте.

«Вспомним недавний отзыв лицензии у республиканской страховой компании, и это только верхушка айсберга.

Необходимо отметить, что многие предприятия республики зависимы друг от друга и образуют цепочку. Ухудшение финансовой ситуации в одной организации влечёт эффект домино, и в конце года, в декабре, многие из них пойдут с протянутой рукой в правительство. Программа госгарантий росла из года в год и сейчас составляет несколько миллиардов, на эту сумму обеспечиваются кредиты, выдаваемые банками госкомпаниям, то есть это та сумма, которую не могут обеспечить ликвидными активами сами компании», — озвучил мнение Sakhaday эксперт.

По словам Сергея Витте, в начале ноября правительство Якутии заявило о снижении задолженности в два раза. Но это временно и снижение связано с законом, когда за задолженность по зарплате более двух месяцев руководители несут персональную ответственность.

«По истечении двух месяцев, они перехватывают средства там-сям и кое-как закрывают долги. Выходит, в декабре-январе они снова могут копить задолженность до двух месяцев по заработной плате, чтобы закрыть её в январе-феврале.

Почему выплаты зарплат и премий могут остаться «за бортом» в конце года? Деньги по другим статьям расходов, которые будут не освоены, не переходят на следующий год и срезаются. Поэтому обычно все ведомства пытаются их освоить до нового года. Все, наверное, наблюдали, как в конце года лихорадочно проводятся ремонты офисов, закупается компьютерная и оргтехника, покупают машины и так далее. Если не успеют, то эти деньги пропадут, а бюджет на следующий год будет срезан на неосвоенную сумму. А вот люди могут потерпеть: долги по зарплате могут быть закрыты и в 2020 году», — прогнозирует политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области возбуждено уголовное дело на директора компании «Титан», который не выплачивал, несмотря на наличие средств, работникам заработную плату. Долг накопился в размере 2,5 млн рублей.