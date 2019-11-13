Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 13 ноября, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Бомбардировщики Су-34, базирующиеся рядом с Комсомольском-на-Амуре, получили уникальные противокорабельные ракеты (ПКР) Х-35У, способные потопить любой корабль потенциального противника. Об этом 13 ноября сообщает газета «Известия».

poter.simon Фронтовой бомбардировщик Су-34

Ракеты, способные поражать корабли и подводные лодки на расстоянии до 260 километров, получил 277-й бомбардировочный авиаполк, расположенный на аэродроме Хурба.

Его Су-34 хотя и считаются фронтовыми бомбардировщиками, но, как показала практика, обладают достаточной дальностью действия — около 4,5 тыс. километров (не менее 7 тыс. километров с дозаправкой в воздухе) — для ударов по кораблям противника и поддержке своего флота даже на значительном удалении от дальневосточных берегов России. Полк Су-34 в состоянии дать залп почти сотней новых ракет, от которых противнику будет очень трудно найти противоядие.

Боевая часть ракеты гарантированно потопит корабль водоизмещением до 5 тыс. тонн и выведет из строя даже авианосец. Универсальность ракет заключается в способности действовать не только по надводным, но и по наземным целям.

Как сообщало ИА REGNUM, новые ПКР получают не только ВКС, но и ВМФ России. Например прошедший недавно модернизацию МРК «Смерч» вместо устаревшего «Малахита» получил новый ракетный комплекс «Уран» с ПКР Х-35.