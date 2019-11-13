Вашингтон, 13 ноября, 2019, 05:09 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключает возможного вступления в президентскую гонку в Соединенных Штатах в 2020 году. Об этом политик заявила в интервью телеканалу BBC.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

Клинтон заявила, что ее настойчиво пытаются убедить выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в США в 2020 году. Она отметила, что окончательным отказом на эти предложения не отвечала.

«Но на данный момент… это совершенно не входит в мои планы», — добавила Клинтон.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Хиллари Клинтон была главным соперником Дональда Трампа на президентских выборах в США. В 2020 году выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Пока Демократическая партия, от которой выдвигалась Клинтон в 2016 году, не определилась с кандидатом на грядущих выборах.