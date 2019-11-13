Вашингтон, 13 ноября, 2019, 03:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп иногда руководствуется своими деловыми при, принятии политических решений. Об этом заявил бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, 12 ноября сообщает телеканал NBC.

Michael Vadon Джон Болтон

О своих предположениях экс-помощник рассказал на закрытой встрече в Майями, организованной банком Morgan Stanley. В качестве примера Болтон отметил, что президент США не стал проводить жесткую политику в отношении Турции из-за некоторых личных или деловых связей. По данным NBC, компания Трампа владеет собственностью в Стамбуле.

Также Болтон рассказал, что планирует написать книгу, в которой намерен раскрыть и другую информацию, которая касается американского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп объявил об отставке Джона Болтона с поста своего советника по национальной безопасности 10 сентября 2019 года.