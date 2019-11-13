NBC: Болтон считает, что Трамп иногда ставит деловые интересы выше политики
Вашингтон, 13 ноября, 2019, 03:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп иногда руководствуется своими деловыми при, принятии политических решений. Об этом заявил бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, 12 ноября сообщает телеканал NBC.
О своих предположениях экс-помощник рассказал на закрытой встрече в Майями, организованной банком Morgan Stanley. В качестве примера Болтон отметил, что президент США не стал проводить жесткую политику в отношении Турции из-за некоторых личных или деловых связей. По данным NBC, компания Трампа владеет собственностью в Стамбуле.
Также Болтон рассказал, что планирует написать книгу, в которой намерен раскрыть и другую информацию, которая касается американского президента.
Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп объявил об отставке Джона Болтона с поста своего советника по национальной безопасности 10 сентября 2019 года.