Ла-Пас, 13 ноября, 2019, 02:35 — ИА Регнум. Второй вице-спикер палаты сенаторов боливийского парламента Жанин Аньес объявила себя исполняющей обязанности президента Боливии после ухода в отставку Эво Моралеса. Об этом она заявила в ходе заседания, трансляция которого велась в соцсетях.

Web.senado.gob.bo Жанин Аньес (в центре)

«В соответствии с конституцией я немедленно принимаю на себя обязанности главы государства», — заявила она.

Также Аньес пообещала провести новые президентские выборы в Боливии как можно скорее.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес ушел со своего поста в результате государственного переворота. Позднее, 12 ноября, он улетел в Мексику, которая согласилась ему предоставить политическое убежище.