Биробиджан, 13 ноября, 2019, 02:31 — ИА Регнум. Очень сложно проходит отопительный период в Еврейской автономной области, в части котельных запасов мазута хватает лишь на четыре дня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Котельная

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Несбалансированность бюджета области, приоритет выплатам социального характера и зарплатам привели к проблемам с оплатой отопления, об этом рассказал губернатор области Александр Левинталь. Однако, как считает глава региона, ситуация постепенно будет разрешаться.

«На котельные региона для областного государственного предприятия поступила дополнительная партия угля из Красноярска. В регион прибыло 130 вагонов с твердым топливом общим объемом более 9,3 тыс. тонн, которых хватит более чем на месяц. К сожалению, есть котельные, где запасов хватит на неделю, на две недели, поэтому для них мы прорабатываем сейчас отдельную схему, чтобы решить проблему. Мазута у нас сегодня на три-четыре дня есть, подвоз осуществляется по контракту до 30 ноября, и дальше прорабатываем долговременную схему, чтобы мазут поставлялся в течение всего сезона», — пояснил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минстроя и ЖКХ России Владимир Якушев на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке и в Иркутской области выразил мнение, что без помощи государства ЕАО не сможет пройти отопительный сезон. Минфин занялся вопросом субсидирования закупок топлива для котельных автономии.