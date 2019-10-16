Биробиджан, , 16:12 — REGNUM Глава Минстроя и ЖКХ России Владимир Якушев на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке и в Иркутской области выразил мнение, что без помощи государства ЕАО не сможет пройти отопительный сезон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Владимир Якушев сообщил, что совместно с Минфином они детально рассматривают просьбу губернатора ЕАО Александра Левинталя предоставить региону 445 млн рублей для финансирования мероприятий по прохождению отопительного сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Левинталь попросил предоставить автономной области средства для сбалансирования бюджета.