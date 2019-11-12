Лос-Анджелес, США, 12 ноября, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Американская рок-группа Rage Against the Machine снова объявила о своем воссоединении. Об этом музыканты сообщили в своем инстаграме. Также там были анонсированы новые концерты, которые состоятся в 2020 году.

Scott Penner Rage Against the Machine

Музыканты выступят на фестивале Coachella.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в последний они вместе выходили на сцену в 2011 году. Напомню, что коллектив был создан в 1991 году, а свой последний альбом «Renegades» группа выпустила аж в 2000 году.

Тогда они и объявили о своем первом распаде.