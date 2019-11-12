Сантьяго, 12 ноября, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Национальная валюта Чили упала в цене до исторического минимума из-за политического кризиса в стране, 12 ноября передает агентство Reuters.

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В настоящий момент чилийский песо обменивается по курсу более 800 за доллар США. Снижение чилийского песо с начала октября составило более 10%.

В настоящий момент на улицах Сантьяго продолжаются беспорядки. Протесты не смогли остановить отмены непопулярных законов, отставки министров и обещания изменить конституцию, принятую во времена диктатора Аугусто Пиночета.

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