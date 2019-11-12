Новосибирск, 12 ноября, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Во время рабочей встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил практику реализации национальных проектов в регионе. По словам Травникова, все планы нацпроектов на территории Новосибирской области исполняются в срок. Он отметил, что первый результат от их реализации новосибирцы почувствуют уже в 2019 году.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

«Национальные проекты — это не только важные стратегические цели, которые обозначил глава государства, но и решение самых насущных вопросов. В первую очередь это сфера образования, сфера здравоохранения, — сказал Андрей Травников. — В частности, острая проблема в Новосибирске, прилегающих городах, в том числе в наукограде Кольцово — это дефицит мест в детских садах, яслях, школах. Мы активно приступили к решению этого вопроса. В этом году мы сдадим 13 детских садов. Это очень большой объём. И с каждым годом нам придётся наращивать количество вводимых объектов».

По словам главы региона, в Новосибирской области около 2,5% детей от трёх лет ждут своей очереди в детский сад.

«Мы и эту проблему окончательно закрываем, и обеспечиваем ясельный возраст», — утверждает Травников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 ноября, премьер-министр РФ Дмитрий медведев с рабочей поездкой посетил Новосибирскую область.