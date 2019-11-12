Черкесск, 12 ноября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. В МЧС по Карачаево-Черкесии доложили оперативную обстановку в зоне лесных пожаров. По данным ведомства, на 13:00 ликвидировано возгорание в Урупском районе. Потушен пожар, который охватил около трёх гектаров леса.

skeeze Огонь в лесу

Работы по тушению охваченных огнём территорий в Ермоловском и Аксаутском лесничестве в Зеленчукском районе, а также в Тебердинском лесничестве в Карачаевском районе продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии 11 ноября загорелся лес сразу в четырёх районах республики. В связи с этим была объявлена чрезвычайная ситуация по всей территории субъекта. Организован оперативный штаб и специальная комиссия, которые занимаются координацией работ по тушению пожаров, а также расследованием их причин. Предварительной причиной уже назван поджог и человеческий фактор.

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