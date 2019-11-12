Черкесск, , 09:18 — REGNUM По предварительным данным, причиной лесных пожаров, которые полыхают в четырех районах Карачаево-Черкесии, являются поджог и человеческий фактор. По поручению главы региона Рашида Темрезова создана специальная комиссия по расследованию происшествия, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе МЧС по региону.

В нее вошли сотрудники МВД, МЧС, управления лесами и представители муниципалитетов. С учетом прогноза погоды на ближайшие дни на территории всей республики введен особый режим противопожарной безопасности. Лесопожарная обстановка по-прежнему остается сложной из-за установившейся сухой погоды и высокой температуры воздуха.

Кроме того, создан оперативный штаб, в который вошли члены правительства, представители МЧС и МВД, администраций районов, управления лесами. Оперативный орган призван обеспечить строгое соблюдение противопожарного режима на всей территории республики и запрета на сжигание сухой растительности.

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