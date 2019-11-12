Москва, 12 ноября, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов уверен, что решение Конституционного суда — первый шаг к проверке всех активов родных и близких коррупционеров, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Во многих развитых странах проверка имущества всего ближайшего окружения коррупционера с возможной конфискацией — обычная практика и норма закона. У нас эта практика применяется крайне редко. Надеюсь, что решение КС послужит к ее дальнейшему распространению, а также принятию нашей давней инициативы, которая и сейчас находится на рассмотрении Госдумы», — заявил Миронов.

Он напомнил суть законопроекта: если человек осужден за коррупционное преступление, следуют обязательные проверки активов всех его близких родственников — детей, родителей, братьев, сестер и прочих. Если законность происхождения имущества не доказана, оно конфискуется в пользу государства.

Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети).