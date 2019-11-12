Токио, 12 ноября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Японская компания Mitsubishi представила новую внедорожную версию Mitsubishi Xpander Cross. Об этом 12 ноября сообщается в пресс-релизе компании.

Mitsubishi-motors.com Mitsubishi Xpander Cross

Стоит отметить, что новая версия гораздо больше, чем стандартная модель Xpander. Кроме того, автомобиль получил целый ряд внедорожных атрибутов, к которым относятся накладки на арках и рейлинги на крыше.

Новинка будет сначала выпущена в Индонезии, а затем на других рынках АСЕАН. Причем стандартный Xpander, который был впервые представлен в Индонезии в 2017 году, занял в этой стране четвертое место по продажам в 2018 год.

Автомобиль представляет собой семейный минивэн и при этом обладает внедорожными характеристиками.

Под капотом новинки стоит новейший 1,5-литровый бензиновый двигатель MMC 4A91 с 4AT или 5MT, который является усовершенствованной версией существующей серии 4A9.

Напомним, накануне компания Mitsubishi обнародовала тизер обновлённых Mirage и Attrage, которые будут представлены 18 ноября 2019 года в Тайланде.

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