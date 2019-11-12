Симферополь, 12 ноября, 2019, 16:06 — ИА Регнум. В Симферополе нет нужного количества дворников и уборочной техники, чтобы содержать город в чистоте. Об этом в эфире крымской радиостанции 12 ноября сообщила глава администрации города Елена Проценко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дворник

«Санитарное состояние города оставляет желать лучшего. У нас не хватает дворников и техники», — отметила чиновница.

Данную проблему, по её словам, власти города намерены решить путём расширения финансирования в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава крымской столицы Елена Проценко сообщила, что в Симферополе нет нужно количества мусорных контейнеров. Власти города намерены приобрести 1150 новых баков.