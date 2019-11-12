Москва, 12 ноября, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Правительственный законопроект об отмене «внутрибанковского роуминга» Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Инициатива направлена на то, чтобы отменить комиссию, которую взимают некоторые банки со своих клиентов. Так, сегодня клиенты одного банка могут платить комиссию за перевод средств друг другу, если их карты или счета отрыты в разных регионах РФ.

Правительство предлагает прописать в законе, что банк не вправе устанавливать комиссию за переводы внутри одного банка только на основании того, что банковские счета были открыты в разных отделениях кредитной организации или в разных регионах страны.