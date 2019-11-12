Москва, 12 ноября, 2019, 14:16 — ИА Регнум.

Более 50 тысяч студентов зарегистрировались на платформе проекта «Профстажировки 2.0» для участия во всероссийском конкурсе студенческих работ. Участники решают практические задания (кейсы) ведущих работодателей станы, совмещая с написанием своих курсовых и дипломных работ. Оценкой работодателей станет приглашение на стажировки и практики. «Профстажировки 2.0» — совместный проект президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.

Фото предоставлено пресс-службой проекта «Профстажировки 2.0» На проекте «Профстажировки 2.0» зарегистрировано более 50 000 участников

«Остается чуть больше двух недель до окончания приема заявок на участие в конкурсе студенческих работ. 51 334 студента присоединились к проекту, зарегистрировавшись на платформе профстажировки.рф. Они могут выбрать задание и приступить к его решению после заполнения заявки на кейс и одобрения компании-работодателя. На сегодняшний день 2358 молодых людей определились с темой научной работы и выбрали компанию, которых на платформе уже 1086», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Комисаров.

«Радует, что ребята не боятся браться за реальные производственные задачи. Например, Студентка Самарского госуниверситета Дарья Трофимова остановила свой выбор на кейсе компании «СИБУР Тольятти». Сейчас она занимается технико-экономическим обоснованием строительства производственного комплекса по выпуску изопрена. Ее задача в этом инвестиционном проекте — определить оптимальную структуру загрузки производственных мощностей, — отметил руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин, — Не менее интересную задачу решает Студентка Кемеровского госуниверситета Нелли Архипова. Она разрабатывает методологию учебного класса по развитию компетенций «бережливого производства» у рабочего персонала для компании «Северсталь». Ее целевая аудитория — директора предприятий и начальники отделов, которые в дальнейшем смогут мотивировать своих сотрудников».

Руководитель проекта также отметил, что участники конкурса не менее активно разбирают и социальные задачи — от совершенствования методик развития детей до создания концепции кафе для людей с ограниченными возможностями здоровья. На портале также много задач для энергетиков, программистов, маркетологов и экологов.

Всего на сегодняшний день на платформе профстажировки. рф размещено 3 896 кейсов от 1 086 партнеров-работодателей. В их числе: Минстрой России, ООО «СИБУР Холдинг», ПАО «Россети», ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», АО «Росгеология», ПАО «Квадра» и другие.

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