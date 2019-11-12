Москва, 12 ноября, 2019, 13:46 — ИА Регнум. ФСИН намерена получить право сбивать беспилотники. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters Беспилотный летательный аппарат

Госдума во втором чтении приняла законопроект, которым даются полномочия пяти специальным службам сбивать дроны.

«С аналогичной инициативой вышла ФСИН. Произошла смена руководства, и новое руководство крайне заинтересовано в наведении порядка в своей системе. Сейчас мы ведем консультации, если мы успеем в течение недели подготовить поправку, мы предложим ее Госдуме», — сообщил Хинштейн в ходе пленарного заседания.