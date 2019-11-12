Астана, 12 ноября, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Объем турецких инвестиций в экономику Казахстана по итогам первой половины 2019 года составил $275 млн, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает 12 ноября агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Итоги двустороннего сотрудничества в торгово-экономического сфере подвели участники бизнес-форума в Стамбуле. Отмечалось, что общий объем инвестиций из Турции за годы сотрудничества составил $4 млрд. В Казахстане зарегистрировано 2400 турецких компании, что является вторым показателем среди иностранных государств.

Напомним, 12 ноября в Стамбуле прошел казахстанско-турецкий бизнес-форум в рамках визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в Турцию. В мероприятии приняли участие 600 представителей деловых кругов из Казахстана и Турции.