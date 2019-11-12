Москва, 12 ноября, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Расширение платных стоянок в Москве является необдуманным шагом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Московской городской думы Елена Шувалова (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Несмотря на то, что мэрия столицы объясняет подобные действия необходимостью борьбы с перегруженностью улиц, реальная цель расширения зон платных стоянок в другом, уверена депутат. По её мнению, задача этих мероприятий заключается в извлечении прибыли. Причём бюджет Москвы получает за счёт платных стоянок немного, а главным бенефициаром становятся компании, которые обслуживают стоянки.

«Город доход с этого имеет мизерный. Организация платной парковки стоит почти столько же, сколько город получает. У них цель — не решение транспортных проблем, а максимальное получение прибыли, причем не государственной, а частной прибыли», — отметила Шувалова.

По её мнению, решить проблему загруженности центра следует другим способом.

«Транспортную проблему Москвы надо решать комплексно. Прежде всего, нужно сделать очень дешевым проезд в общественном транспорте. Сделать его таким, какой он был в советское время или как сейчас в Таллине, где он бесплатный», — сказала депутат Мосгордумы.