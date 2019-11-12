Москва, 12 ноября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал чудовищным убийство женщины доцентом Санкт-Петербургского госуниверситета Олега Соколова, однако указал и на ошибки погибшей, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Это чудовищно то, что он убил. Но мотивы в этой девушки? Сорок лет разницы! Она зачем шла на сближение? Нужно воспитывать, объяснять, что брак по расчету ничего не даст, это унижение и того, и другого», — рассуждает парламентарий.

Глава СК России Александр Бастрыкин отдал поручение ГСУ СК по Санкт-Петербургу в рамках расследования проверить сообщения СМИ о нападках доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки, на другую студентку.