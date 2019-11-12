Тбилиси, 12 ноября, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Российские военные задержали возле линии оккупации двух жителей села Кодистцкаро Каспского муниципалитета Зураба Тухиашвили и Рамаза Зардишвили. Задержанные были доставлены на территорию, «контролируемую де-факто режимом» (т.е. на территорию признанной Россией независимой республики Южная Осетия). Об этом 12 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Граница

В Службе государственной безопасности Грузии отметили, граждане задержаны по обвинению в незаконном пересечении границы, не признаваемой Грузией.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 ноября на окраине населенного пункта Арцеу Цхинвальского района югоосетинскими пограничниками на окраине населенного пункта Арцеу Цхинвальского района югоосетинскими пограничниками был задержан гражданин Грузии Захария Бутхузи. Решением суда Цхинвальского района 8 ноября нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа с последующим выдворением из страны.

Напомним, Грузия не признает независимость республики Южная Осетия, отказывается проводить делимитацию границы. Периодически пограничники Южной Осетии задерживают нарушителей границы граждан Грузии.